Icon

660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول Icon الهجوم على كرملين روسيا حقيقي أم مزيف Icon حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم Icon المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء Icon هجوم جديد على روسيا بطائرة مسيرة Icon توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق Icon صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon 218 مليون ريال أرباح أمريكانا في الربع الأول بانخفاض 19% Icon معركة مصيرية لن يكون فيها تهاون لحماية الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وهبات قوية

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من مناطق عسير وجازان ونجران واليمن.

وتابع الحصيني “قد تمتد الى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى من المملكة الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة تسبق برياح”.

قد يهمّك أيضاً
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 10 مئوية والأحساء الأعلى

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 10 مئوية والأحساء الأعلى

وصول طائرة هندية تقل 145 شخصًا من السودان إلى جدة

وصول طائرة هندية تقل 145 شخصًا من السودان إلى جدة

رياح وهبات نشطة

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع نشاط للرياح من معظمها متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من دول الخليج بما فيها المنطقة الشرقية من المملكة وأجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة إلا أن يصرفها الله والتغيير وارد لأنها توقعات.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع
العالم

رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع

العالم
شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول
صحة وطب‎

شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول

صحة وطب‎
فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال
وظائف

فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب...

وظائف
الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد 3 مراكز في جدول الترتيب
الرياضة

الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد...

الرياضة
مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان
السعودية اليوم

مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا
آخر الاخبار

نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا

آخر الاخبار
الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان
السعودية اليوم

الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

السوق