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توقعات بهطول أمطار وسحب ركامية رعدية على الرياض

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
توقعات بهطول أمطار وسحب ركامية رعدية على الرياض
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الثلاثاء، زيادة هطول الأمطار والسحب الركامية الرعدية على منطقة الرياض تشمل العاصمة والأجزاء الغربية منها خاصة ما بين محافظة الطائف حتى منطقة الرياض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” أن هذه السحب الركامية الربيعية غالبًا يكون معها الرياح الهابطة التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بالإضافة غلى حبات البرد.

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استمرار الأمطار

ولفت العقيل إلى استمرار فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة وكذلك فرصة جريان السيول على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.، ولا يستبعد تشكيل سحب ركامية على منطقتي تبوك وحائل.

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ولفت العقيل إلى أن هذه الحالة الجوية سوف تنتهي يوم الخميس لتبدأ حالة جوية أخرى، محذرًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة على المنحدرات الشرقية.

 

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