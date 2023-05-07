تويتر الذهبية للشركات الصغيرة مقابل اشتراك بتكلفة أقل

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تخطط منصة تويتر لطرح اشتراك بتكلفة أقل للشركات الصغيرة للحصول على علامة التوثيق الذهبية.
وغرد الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: تخطط تويتر لطرح اشتراك بتكلفة أقل للشركات الصغيرة للحصول على علامة التوثيق الذهبية.
وأضاف السبيعي: قيمة الاشتراك 1000 دولار في الشهر مخصص للمنظمات الكبيرة.
وكانت تويتر قد طرحت علامات التوثيق الذهبية قبل برنامج التوثيق للمؤسسات– المعروف سابقًا باسم (Blue for Business)– الذي يسمح للشركات بتوثيق نفسها وتمييزها على تويتر.
كما أنه يتيح للشركات إضافة علامات تعرض إصدارات مصغرة من صور ملفاتها الشخصية على تويتر إلى الحسابات التي تخص الموظفين والمديرين التنفيذيين وأي شخص آخر مرتبط بالعلامة التجارية.