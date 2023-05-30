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بعد التعليق على عدم احتفال لاعبي الأهلي بالفوز بدوري يلو

تيسير الجاسم ينتقد إحدى القنوات الرياضية: لم تحترموا تاريخ الأهلي

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
تيسير الجاسم ينتقد إحدى القنوات الرياضية: لم تحترموا تاريخ الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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وجه تيسير الجاسم نائب رئيس النادي الأهلي، انتقادات قوية لإحدى القنوات الرياضية السعودية بعد انتقاد محلليها لعدم احتفال لاعبي الأهلي بلقب دوري يلو بعد مباراة الحزم أمس.

تعليق تيسير الجاسم

وقال الجاسم عبر خاصية Story في موقع ” الإنستجرام” : ” القناة السعودية الرياضية، ما صدر من محللينكم بانتقاد طريقة التتويج، سقوط على تاريخ الأهلي وجمهوره العريق، محللينكم فشلوا في تقييم تاريخ الراقي، ولن تحترم أحد ما م يُحترم تاريخ الأهلي”.

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وكان الناقد الرياضي سامي مؤمن قال في برنامج ” الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية: ” عدم احتفال لاعبي الراقي بالبطولة منظر غير جيد وكأنهم متعالين على هذه البطولة”.

تعليق تيسير الجاسم

رسالة عتاب

أما الناقد الرياضي سعود الصرامي فقال: “أوجه رسالة عتاب للاعبي الراقي رابطة دوري المحترفين لم تكن سببًا في هبوط الراقي من دوري المحترفين لدوري يلو وأقول للاعبي الراقي إذا كانوا يخشون سخرية المنافسين لأنهم حققوا دوري يلو هذا ليس عيبًا هي بطولة أنت ربحتها، اعتذر باسمي وباسم كل النقاد الرياضيين إلى رابطة دوري المحترفين بسبب ما بدر من لاعبي الأهلي”.

وكان لاعبو الأهلي رفضوا الاحتفال بالتتويج بلقب دوري يلو، وهو الأمر الذي أثار غضب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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