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ضمن منافسات ختام الدوري

تيفو جماهير الاتحاد في لقاء التتويج

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
تيفو جماهير الاتحاد في لقاء التتويج
المواطن - فريق التحرير

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جهزت الجماهير الاتحادية تيفو مميزًا لمباراة الطائي اليوم، والتي ستشهد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي.

تيفو الاحتفال بالتتويج

وكشف حساب جماهير نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التيفو الخاص بمباراة اليوم، وحمل كلمة Campeão أي البطل باللغة البرتغالية، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي تمنت فوز العميد.

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تيفو جماهير الاتحاد
جانب من التيفو – المصدر @ittihad_fns

ويستضيف العميد فريق الطائي الليلة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن السعودي، ثم تُقام احتفالية كبيرة بمناسبة التتويج.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن السعودي رسميًا في الجولة الماضية، بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية دون رد، ويأمل في حصد نقاط مباراة اليوم، والاحتفال وسط جماهيره بالانتصار والبطولة.

تيفو جماهير الاتحاد
جانب من التيفو – المصدر @ittihad_fns

التتويج بدوري روشن

وسيكون هناك احتفالية تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد باللقب بعد نهاية مباراة الطائي اليوم، تشهد وجود ألعاب نارية وأغانٍ، مع تسلم اللاعبين الميداليات الذهبية والكأس الجديدة لدوري روشن السعودي.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وذلك بصفته ممثل البلد المضيف.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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