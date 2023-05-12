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خلال مواجهة الهلال اليوم

تيفو جماهير الوحدة في نهائي كأس الملك

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
تيفو جماهير الوحدة في نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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جهزت الجماهير تيفو مميزًا، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة الهلال اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الملك لموسم 2022\ 2023.

نهائي كأس الملك

ويلعب الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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الهلال والوحدة
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl

تيفو الوحدة

وكشف حساب الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التيفو الخاص بمباراة اليوم، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أعربت عن سعادتها بالتحضير المميز من المشجعين، وتمنت التتويج باللقب.

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تيفو جماهير الوحدة في نهائي كأس الملك 1
تيفو الجماهير – المصدر @alwehdaclub1

ونشر حساب النادي على “تويتر”، صورًا من التيفو الذي حمل عبارة “في حب مكة”، وعلق قائلًا: “الجوهرة بدعمكم ستكون حمراء مُشعة، اكتملت جاهزية تيفو نادينا لأغلى الكؤوس.. باقي تكّه وتفرح مكة”.

تيفو جماهير الوحدة
تيفو الجماهير – المصدر @alwehdaclub1

مشوار الفريقين للنهائي

وبدأ الهلال مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، ونجح في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على الاتحاد بهدف.

على الجانب الآخر، نجح الوحدة في تحقيق الفوز على ضمك بهدف دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى ويُطيح بالنصر من نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي.

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