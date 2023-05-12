تيفو جماهير الوحدة في نهائي كأس الملك

جهزت الجماهير تيفو مميزًا، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة الهلال اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الملك لموسم 2022\ 2023.

نهائي كأس الملك

ويلعب الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

تيفو الوحدة

وكشف حساب الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التيفو الخاص بمباراة اليوم، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أعربت عن سعادتها بالتحضير المميز من المشجعين، وتمنت التتويج باللقب.

ونشر حساب النادي على “تويتر”، صورًا من التيفو الذي حمل عبارة “في حب مكة”، وعلق قائلًا: “الجوهرة بدعمكم ستكون حمراء مُشعة، اكتملت جاهزية تيفو نادينا لأغلى الكؤوس.. باقي تكّه وتفرح مكة”.

مشوار الفريقين للنهائي

وبدأ الهلال مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، ونجح في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على الاتحاد بهدف.

على الجانب الآخر، نجح الوحدة في تحقيق الفوز على ضمك بهدف دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى ويُطيح بالنصر من نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي.