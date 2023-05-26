Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
هطلت أمس من الـ9 صباحاً وحتى الـ9 مساءً

تيماء تسجل أعلى كمية هطول أمطار في تبوك بـ9.6 ملم

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
تيماء تسجل أعلى كمية هطول أمطار في تبوك بـ9.6 ملم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الساعة الـ9 مساءً من يوم أمس، حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.

قد يهمّك أيضاً
“البابطين الغذائية” توزع 5% أرباحًا نقدية

“البابطين الغذائية” توزع 5% أرباحًا نقدية

إتاحة إصدار رخص المتاجر المتنقلة بالعاصمة المقدسة

إتاحة إصدار رخص المتاجر المتنقلة بالعاصمة المقدسة

أعى كمية هطول

حيث سُجِّلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة في محافظة تيماء وعلى طريق الملك عبدالله، إذْ بلغت 9,6 ملم.

قد يهمّك أيضاً
المدني لأهالي عسير وجازان: احذروا الأمطار والعواصف

المدني لأهالي عسير وجازان: احذروا الأمطار والعواصف

جماهير النصر تطالب برحيل وليد عبدالله

جماهير النصر تطالب برحيل وليد عبدالله

الطقس المتوقع

وفي وقت سابق أوضح المركز الطني للأرصاد أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياحًا هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، لتشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم، وستتأثر منطقة مكة المكرمة، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، ومناطق القصيم وحائل ونجران والمدينة المنورة.

تحذيرات المدني

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة