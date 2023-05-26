تيماء تسجل أعلى كمية هطول أمطار في تبوك بـ9.6 ملم

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الساعة الـ9 مساءً من يوم أمس، حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.

أعى كمية هطول

حيث سُجِّلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة في محافظة تيماء وعلى طريق الملك عبدالله، إذْ بلغت 9,6 ملم.

الطقس المتوقع

وفي وقت سابق أوضح المركز الطني للأرصاد أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياحًا هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، لتشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم، وستتأثر منطقة مكة المكرمة، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، ومناطق القصيم وحائل ونجران والمدينة المنورة.

تحذيرات المدني

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.