تيم سكوت يترشح رسميًا ليكون أول رئيس جمهوري أسود

أعلن السيناتور الأميركي، تيم سكوت، اليوم الاثنين، ترشحه رسميًا للرئاسة الأميركية، ليكون أول رئيس جمهوري أسود، وفق ما كشفت وثائق قدمت إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

لمحة عن شخصية السيناتور

وأطلق السيناتور، البالغ 57 عاماً، والذي كان من المتوقع أن يدخل السباق منذ أن شكّل لجنة تمهيدية رئاسية في أبريل الماضي، حملة ترشحه رسمياً في بلدته نورث تشارلستون في كارولاينا الجنوبية، وكان قد زار ولايات تعد مهمة خلال الأشهر الماضية، لتحقيق زخم في سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إذ شدد على قيمه المحافظة التي اكتسبها من نشأته في منزل فقير بغياب أحد والديه.

وبحسب العربية، فقد ركز كذلك على أنه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأسود الوحيد، وأضاف عبر تويتر، الأسبوع الماضي، العائلات الأمريكية متعطشة للأمل، يجب أن نتحلى بالإيمان.

مرشحو الحزب الجمهوري

وينضم سكوت بذلك إلى مجموعة من المرشحين الساعين للتفوق على دونالد ترامب، المتقدّم حتى اللحظة، لكن سكوت يواجه مهمة صعبة إذ تظهر استطلاعات الرأي أن نسب التأييد له لا تتجاوز 2%، أي أنه متأخر بمعدل 34 نقطة عن الرئيس السابق.

ومن بين المرشحين الآخرين، نيكي هايلي، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، والحاكم السابق لولاية أركنسو آسا هاتشينسون، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي، والمذيع لاري إلدر.

لكن الخصم الأبرز لترامب هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يتوقع أن يطلق حملته الأسبوع المقبل.