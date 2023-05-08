تين هاغ يحسم مصير دي خيا مع مانشستر يونايتد

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حسم المدرب الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير الحارس الإسباني دايفيد دي خيا، وذلك بعدما تسبب في خسارة اليونايتد أمس ضد نادي وست هام يونايتد في الجولة الـ35.
وكان دي خيا فشل في التصدي لكرة الجزائري سعيد بن رحمة لاعب وست هام التي سكنت شباك اليونايتد وتسببت في إهداء الفوز لوست هام.
وقال تين هاغ في المؤتمر الصحفي بعد فوز وست هام: “يجب علينا تحمل المسؤولية جميعًا وخطأ دي خيا جزء من كرة القدم، هو سيبقى مع الفريق لن يغادر”.
وأضاف مدرب اليونايتد: “الشوط الأول لعبنا فيه بشكل ممتاز، ومن أول فرصة لهم سجلوا، نحن نشعر بخيبة أمل بسبب هذه النتيجة”.
وبعد الفوز، أصبح رصيد وست هام 37 نقطة في المركز الـ15، بينما تجمد رصيد مان يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.