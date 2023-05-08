Icon

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي Icon وصول 31 مواطنًا و1143 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة Icon تغييرات متوقعة في تشكيلة الاتحاد لمواجهة أبها Icon أردني يعالج نفسه من الاكتئاب مستعينًا بالقمامة Icon الخارجية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يبدؤون محادثات تمهيدية في جدة Icon تين هاغ يحسم مصير دي خيا مع مانشستر يونايتد Icon وزراء الخارجية العرب يقررون تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية أزمة السودان Icon كاساو ومركز الوعي الفكري بـ التعليم يختتمان برنامج تيدكس بنجاح Icon موعد مباراة Real Madrid ضد مان سيتي والقنوات الناقلة Icon أمريكا قد تحظر وسائل التواصل على الأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الخسارة من وست هام يونايتد

تين هاغ يحسم مصير دي خيا مع مانشستر يونايتد

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
تين هاغ يحسم مصير دي خيا مع مانشستر يونايتد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم المدرب الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير الحارس الإسباني دايفيد دي خيا، وذلك بعدما تسبب في خسارة اليونايتد أمس ضد نادي وست هام يونايتد في الجولة الـ35.

تعليق مدرب مانشستر يونايتد

وكان دي خيا فشل في التصدي لكرة الجزائري سعيد بن رحمة لاعب وست هام التي سكنت شباك اليونايتد وتسببت في إهداء الفوز لوست هام.

قد يهمّك أيضاً
القبض على شخصين روجا الحشيش في القطيف

القبض على شخصين روجا الحشيش في القطيف

ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الـ32

ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الـ32

وقال تين هاغ في المؤتمر الصحفي بعد فوز وست هام: “يجب علينا تحمل المسؤولية جميعًا وخطأ دي خيا جزء من كرة القدم، هو سيبقى مع الفريق لن يغادر”.

وأضاف مدرب اليونايتد: “الشوط الأول لعبنا فيه بشكل ممتاز، ومن أول فرصة لهم سجلوا، نحن نشعر بخيبة أمل بسبب هذه النتيجة”.

وبعد الفوز، أصبح رصيد وست هام 37 نقطة في المركز الـ15، بينما تجمد رصيد مان يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة