ثلاثية لـ آرسنال ضد تشيلسي تُعيده إلى صدارة الدوري الإنجليزي مجددًا

انتهت مباراة آرسنال ضد تشيلسي مساء الثلاثاء، بفوز آرسنال بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

آرسنال ضد تشيلسي

وشهد الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من قبل آرسنال الذي أحرز 3 أهداف عبر كل من النرويجي مارتن أوديجارد الذي سجل هدفين في الدقيقتين الـ 18 والـ32، بينما سجل البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الثالث لـ آرسنال في الدقيقة الـ35.

وفي الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد تشيلسي، سجل تشيلسي هدفه الوحيد عبر اللاعب الإنجليزي توني مادويكي في الدقيقة الـ66، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

آرسنال يستعيد الصدارة

وبعد الفوز، أصبح رصيد آرسنال 78 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الـ12.

وجاء تشكيل آرسنال صاحب الأرض مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، بن وايت، كيور، جابرييل، زينتشينكو، جورجينيو، تشاكا، أوديجارد، ساكا، تروسارد، جابرييل جيسوس”.

أما تشكيل تشيلسي الضيف فجاء مكونًا من: “كيبا في حراسة المرمى، أزبيليكويتا، فوفانا، تياجو سيلفا، تشيلويل، كانتي، إينزو فيرنانديز، كوفاسيتش، مادويكي، أوباميانج، ستيرلينج”.

وبدأت مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، من يوم السبت الماضي، بفوز كريستال بالاس على وست هام يونايتد برباعية مقابل 3 أهداف، وفاز برايتون على وولفرهامبتون بسداسية دون رد، بينما فاز برينتفورد على نونتجهام فورست بثنائية لهدف.

وفي مباريات الأحد الماضي، فاز مانشستر سيتي على فولهام بثنائية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بهدف دون رد، بينما فاز نيوكاسل يونايتد على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، وفاز بورنموث على ليدز يونايتد برباعية لهدف، أما ليفربول ففاز على توتنهام هوتسبير برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفي أول أمس، تعادل ليستر سيتي مع فريق إيفرتون بهدفين لكل منهما، بينما أمس الثلاثاء فاز آرسنال على تشيلسي بثلاثية لهدف.