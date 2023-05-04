ثلاثية لـ مان سيتي ضد وست هام تُعيده لـ صدارة الدوري الإنجليزي

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انتهت مباراة مان سيتي ضد وست هام مساء الأربعاء بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في إحراز الهدف الأول عبر المدافع الهولندي ناثان آكي في الدقيقة الـ50 من ضربة رأسية، ثم أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني عبر اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الـ70، ثم اختتم اللاعب فيل فودين الأهداف لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ86.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 79 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 34 نقطة في المركز الـ15.
وسيحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء المقبل.