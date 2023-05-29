ثلاثي قاد الاتحاد لحصد لقب دوري روشن

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شهد الموسم الرياضي الحالي تألقًا لافتًا من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلا أن الثلاثي عبدالرزاق حمدالله، إيغور كورونادو ورومارينيو، لعبوا الدور الأبرز في تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.
وأشاد حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالتألق اللافت لثلاثي الاتحاد، حيث ساهم البرازيلي كورونادو في تسجيل 19 هدفًا، بعدما هز الشباك 6 مرات، وقدم 13 تمريرة حاسمة.
وساهم المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل 23 هدفًا، حيث أحرز 20 هدفًا، يتصدر بهم قائمة هدافي دوري روشن السعودي، وصنع 3 أهداف، فيما سجل البرازيلي رومارينيو 13 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمرة الثانية في عهد المحترفين، حيث تعود المرة الأولى إلى موسم 2008\ 2009.
وعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقم النصر في عدد ألقاب الدوري بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي توج به العالمي في موسم 1974\ 1975، برصيد 9 ألقاب لكل منهما.
وحقق العميد اللقب 9 مرات بالنسخة الحالية، حيث توج بالدوري المشترك عام 1982، وفي 1997 بنظام المربع الذهبي، قبل أن يتوج به بالنظام ذاته 3 مرات متتالية في 1999، 2000 و2001، وفاز في 2003 و2007 قبل دوري المحترفين.