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حادث وقع قبل أربعين عامًا

ثمانينية تلاحق ترامب بتهمة التحرش

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
ثمانينية تلاحق ترامب بتهمة التحرش
المواطن - فريق التحرير

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أعدت قناة العربية تقريرًا مصورًا عن سيدة أمريكية ثمانينية تلاحق ترامب بتهمة التحرش، فهي المرأة الثالثة على التوالي التي تلاحق ترامب بتهمة التحرش بها قبل نحو أربعين عامًا.

المرأة الثالثة

وبحسب التقرير، فإن السيدة التي تدعي “جيسيكا ليدز” وتبلغ من العمر 81 عامًا، كانت قد كشفت عن تحرش وقع قبل أربعين عامًا خلال إدلائها بشهادتها في قضية أخرى، وأيضًا الصحفية السابقة “إي جين كارول” تقاضي ترامب بتهمتي الاغتصاب والتشهير.

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وأضاف التقرير، أن الرئيس السابق كان قد مثل أمام القضاء في مطلع إبريل الماضي في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية، لشراء صمتها عن علاقة سابقة.

12 امرأة

فيما أفادت تقارير، أن نحو 12 امرأة وجهت اتهامات بالتحرش للرئيس السابق خلال حملته الانتخابية عام 2016 التي فاز بها رئيسًا للبلاد، وكان ترامب نفى كل التهم الموجهة له، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لها خلفيات سياسية.

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