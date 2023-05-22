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ضمن منافسات الجولة الـ28

ثنائية البريكان تمنح الفتح التقدم بالشوط الأول

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
ثنائية البريكان تمنح الفتح التقدم بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتقدم النموذجي بهدفين دون رد.

تأخر الاتفاق ضد الفتح

وانطلقت مباراة الاتفاق ضد الفتح المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وضغط النموذجي بقوة، وتعرض لاعبه مراد باتنا للعرقلة من سنوسي هوساوي، ليُشهر له الحكم البطاقة الحمراء عند الدقيقة الخامسة.

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واستغل لاعبو النموذجي، النقص العددي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، واستمروا في الضغط، قبل أن ينجح فراس البريكان في هز الشباك عند الدقيقة 12، بعد عرضية مميزة من خالد الغنام.

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نجم الفتح فراس البريكان
البريكان – المصدر @FatehClub

وواصل النموذجي محاولاته، واحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها فراس البريكان بنجاح عند الدقيقة 40، وسط اعتراضات من لاعبي فارس الدهناء، حيث طالبوا بالعودة لتقنية الفيديو، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الاتفاق ضد الفتح.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد النموذجي في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر @FatehClub

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