ثنائية البريكان تمنح الفتح التقدم بالشوط الأول الرائد يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الفيحاء طيران ناس يعلن عن 3 وجهات صيفية من القصيم إلى إسطنبول وطرابزون وتبليسي إيران تعين علي رضا عنايتي سفيرًا في السعودية سجل سلبي لـ الوحدة ضد الخليج تأثر ريانة برناوي وعلي القرني خلال تتويجهما بشعار رائد الفضاء وظائف شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة بفروع مراكز ديافيرم مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بجدة وعسير وظائف شاغرة في شركة ياسرف
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتقدم النموذجي بهدفين دون رد.
وانطلقت مباراة الاتفاق ضد الفتح المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وضغط النموذجي بقوة، وتعرض لاعبه مراد باتنا للعرقلة من سنوسي هوساوي، ليُشهر له الحكم البطاقة الحمراء عند الدقيقة الخامسة.
واستغل لاعبو النموذجي، النقص العددي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، واستمروا في الضغط، قبل أن ينجح فراس البريكان في هز الشباك عند الدقيقة 12، بعد عرضية مميزة من خالد الغنام.
وواصل النموذجي محاولاته، واحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها فراس البريكان بنجاح عند الدقيقة 40، وسط اعتراضات من لاعبي فارس الدهناء، حيث طالبوا بالعودة لتقنية الفيديو، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الاتفاق ضد الفتح.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد النموذجي في المركز السادس برصيد 39 نقطة.