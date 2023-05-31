ثنائية تمنح الهلال التفوق على الرائد بالشوط الأول

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أنهى الهلال، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة دوري روشن.
وسجل لـ أزرق الرياض كل من مصعب الجوير ومحمد القحطاني في الدقيقتين الـ18 والـ36.
ويسعى الأزرق إلى الفوز لإنهاء الموسم في المركز الثالث.