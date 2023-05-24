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في الدوري الإسباني

ثنائية تُهدي الفوز لـ الريال ضد رايو فاليكانو

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
ثنائية تُهدي الفوز لـ الريال ضد رايو فاليكانو
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الريال ضد رايو فاليكانو مساء اليوم الأربعاء بفوز ريال مدريد بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

الريال ضد رايو فاليكانو

وكان اللاعب الفرنسي كريم بنزيما افتتح التسجيل لـ نادي ريال مدريد في الدقيقة الـ32 بعد مراوغة مميزة لحارس رايو فاليكانو.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني من مباراة الريال ضد رايو فاليكانو سجل اللاعب راؤول دي طوماس هدف التعادل لفريق رايو فاليكانو في الدقيقة الـ84.

وبالدقيقة الـ90، سجل اللاعب رودريجو الهدف الثاني لـ ريال مدريد ليصبح رصيد الريال 74 نقطة في المركز الثاني، أما رصيد رايو فاليكانو فتجمد عند 46 نقطة في المركز الـ11.

الريال ضد رايو فاليكانو

مضايقات فينيسيوس جونيور

وقبل مواجهة رايو فاليكانو، توعد الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بمواصلة الضغط وذلك لجلب حق اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها في مباراة فالنسيا الأحد الماضي في الدوري الإسباني.

وكانت القصة بدأت من تعرض اللاعب البرازيلي لمجموعة من المضايقات بدأت باللاعبين في أرض الملعب ثم بجماهير فالنسيا، حتى دخل نجم Real Madrid في احتكاك مع أحد لاعبي فالنسيا بعد أن قام الأخير بخنقه، مما أجبر الحكم على طرد لاعب ريال مدريد وسط غضب واندهاش من المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

وقال بيريز في تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء: ” المجتمع الذي نعيش فيه لا يستحق ما يحدث، الرياضة هدفها التعايش باحترام مع الآخرين ورسالتي واضحة لمسؤولي الرابطة ومسؤولي اتحاد القدم الإسباني، ريال مدريد لن يتسامح مع مزيد من الحوادث والإهانات العنصرية ضد أي من لاعبينا”.

وأضاف رئيس ريال مدريد: ” يجب تغيير هيكل التحكيم الإسباني بالكامل وأيضًا تغيير حكام تقنية الفيديو لأن التقنية يتم استخدامها بشكل سيء، كما حدث في لقاء فالنسيا”.

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