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ثنائية تُهدي الفوز لـ الزمالك ضد طلائع الجيش

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
ثنائية تُهدي الفوز لـ الزمالك ضد طلائع الجيش
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء، بفوز الزمالك بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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الزمالك ضد طلائع الجيش

وفي الشوط الثاني، نجح الفريق الأبيض في إحراز هدفين عبر كل من حسام عبدالمجيد وإبراهيما نداي في الدقيقتين الـ88 والـ90.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الفريق الأبيض 50 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

الزمالك ضد طلائع الجيش

وسيلعب فريق طلائع الجيش مباراته المقبلة ضد فريق سموحة يوم السبت المقبل في الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري، بينما يواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري مساء الاثنين المقبل.

الزمالك ضد طلائع الجيش

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