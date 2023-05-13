ثنائية تُهدي الفوز لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

انتهت مباراة مان يونايتد ضد وولفرهامبتون، عصر اليوم بفوز فريق مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

ونجح اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال في إحراز الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ32 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي أنتوني.

وانتهى الشوط الأول، بتفوق فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد وولفرهامبتون، ظل فريق مانشستر يونايتد يُقاتل حتى نجح اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في إحراز الهدف الثاني لـ اليونايتد في الدقيقة التسعين.

وبعد الفوز، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 66 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز الـ13.

مباريات الجولة الـ36

وكانت مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم السبت، بتعادل بين ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بهدفين لكل فريق، بينما فاز أستون فيلا على توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل تشيلسي مع نوتنجهام فورست بهدفين لكل فريق، وفاز فولهام على ساوثهامبتون بثنائية دون رد، بينما فاز كريستال بالاس على بورنموث بهدفين دون رد.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي غدًا الأحد، بإقامة 3 مباريات وهم ” إيفرتون ضد مانشستر سيتي، برينتفورد ضد وست هام يونايتد، آرسنال ضد برايتون”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ36 بعد غد بإقامة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول.