ثنائية تُهدي الفوز لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي
انتهت مباراة مان يونايتد ضد وولفرهامبتون، عصر اليوم بفوز فريق مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
مارسيال يمنح يونايتد هدف التقدم 🔥🔴#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/8ixlN8KUzrقد يهمّك أيضاً
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 13, 2023
ونجح اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال في إحراز الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ32 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي أنتوني.
وانتهى الشوط الأول، بتفوق فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد وولفرهامبتون، ظل فريق مانشستر يونايتد يُقاتل حتى نجح اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في إحراز الهدف الثاني لـ اليونايتد في الدقيقة التسعين.
وبعد الفوز، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 66 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز الـ13.
وكانت مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم السبت، بتعادل بين ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بهدفين لكل فريق، بينما فاز أستون فيلا على توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل تشيلسي مع نوتنجهام فورست بهدفين لكل فريق، وفاز فولهام على ساوثهامبتون بثنائية دون رد، بينما فاز كريستال بالاس على بورنموث بهدفين دون رد.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي غدًا الأحد، بإقامة 3 مباريات وهم ” إيفرتون ضد مانشستر سيتي، برينتفورد ضد وست هام يونايتد، آرسنال ضد برايتون”.
وتُختتم مباريات الجولة الـ36 بعد غد بإقامة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول.