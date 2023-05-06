ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز اقتراح بإعادة تدريس منهج الإملاء والخط لطلاب الابتدائي ميلان يعود للمربع الذهبي بثنائية في لاتسيو ملتقى الباركنسون الخامس في تخصصي الرياض يبحث مستجدات المرض مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي أوراوا أول المشاركين في كأس العالم للأندية 2023 الشاعر والأديب ناصر السكران في ذمة الله مداهمات أمنية تطيح بـ6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في الشرقية
انتهت مباراة مان سيتي ضد ليدز قبل قليل، بفوز نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
ونجح الألماني إيلكاي جوندوجان في إحراز هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين الـ 19 والـ28 بعد تمريرتين متقنتين من اللاعب الجزائري رياض محرز.
وفي الشوط الثاني، أهدر جوندوجان الفرصة لإحراز الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ82.
وفيما بعد، تمكن اللاعب الإسباني رودريجو من إحراز الهدف الأول لنادي ليدز يونايتد في الدقيقة الـ86 بعد هجمة مرتدة ناجحة لفريق ليدز.
وبعد مباراة مان سيتي ضد ليدز، أصبح رصيد مانشستر سيتي 82 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي وبفارق 4 نقاط عن نادي آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز الـ17.
وكانت مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على ليدز وفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على بورنموث بثلاثية لهدف، بينما يلعب ليفربول بعد قليل ضد برينتفورد في ختام مباريات اليوم السبت في الجولة.
وسيلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.