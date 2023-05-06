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ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان سيتي ضد ليدز قبل قليل، بفوز نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

مان سيتي ضد ليدز

ونجح الألماني إيلكاي جوندوجان في إحراز هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين الـ 19 والـ28 بعد تمريرتين متقنتين من اللاعب الجزائري رياض محرز.

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وفي الشوط الثاني، أهدر جوندوجان الفرصة لإحراز الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ82.

وفيما بعد، تمكن اللاعب الإسباني رودريجو من إحراز الهدف الأول لنادي ليدز يونايتد في الدقيقة الـ86 بعد هجمة مرتدة ناجحة لفريق ليدز.

مان سيتي ضد ليدز

مان سيتي متصدر

وبعد مباراة مان سيتي ضد ليدز، أصبح رصيد مانشستر سيتي 82 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي وبفارق 4 نقاط عن نادي آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز الـ17.

وكانت مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على ليدز وفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على بورنموث بثلاثية لهدف، بينما يلعب ليفربول بعد قليل ضد برينتفورد في ختام مباريات اليوم السبت في الجولة.

وسيلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مان سيتي ضد ليدز

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