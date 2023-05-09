ثور هائج يقتحم ملعب مباراة ويثير الهلع والذعر

نقلت عدسات كاميرات التلفزيون مشهد هروب الثور من المدرب الممسك به حول ملعب الركبي ولحظة دخوله أرض الملعب.

فوضى وذعر

ووثقت اللقطات مشهد هروب ثور هائج أثناء مباراة بدوري الركبي الفرنسي بين فريقي كتالونيا دراغونز وسانت هيلينز، ما تسبب في إحداث فوضى وحالة من الذعر بين اللاعبين.

وتسبب اقتحام الثور ملعب غيلبرت بروتوس في بربينيان بفرنسا، في حالة ذعر للاعبين الذين خرجوا من الملعب خوفًا، واستمر المشهد قرابة 30 ثانية قبل السيطرة على الموقف.

سبب وجود الثور بالملعب

وتواجدت الثيران في أرض الملعب قبل المباراة، كون رئيس نادي كتالونيا دراغونز، برنارد غوش، كان ينوي تقديم 3 ثيران حاصلة على جوائز وبقرتين للجمهور من أجل الترويج لشركة غوش فيناديز، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان مخططًا له.