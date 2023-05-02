ثور ينتحر من ارتفاع 50 قدمًا خلال مهرجان بإسبانيا لجنة التعليم في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة التقويم انتخابات تركيا قد تطيح بأردوغان أوبك بلس ستواصل خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام حركة غريبة تضع فندقًا يابانيًّا شهيرًا بمأزق وتجبره على الاعتذار خروج مطار حلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي معظم عمليات الاقتراض بالسعودية لشراء كماليات السفر مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا الأمريكية واشنطن تتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من يونيو هجوم على وزير فرنسي نشر رواية تتضمن مقاطع مثيرة
وثق مقطع فيديو تعرض ثور لإصابات مميتة، بعد أن قفز من فوق جدار عالٍ خلال مطاردته الناس في أحد الشوارع خلال مهرجان إسباني.
وتم تخدير الحيوان البالغ وزنه 580 كيلوجرامًا، والمسمى Vicioso، بعد أن قال الأطباء البيطريون: إنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذه.
وأظهرت لقطات درامية للثور وهو يقفز من علو 50 قدمًا إلى الهاوية بعد أن أطلق سراحه ليهاجم الحشود خلال مهرجان في إسبانيا.
وشهق المحتفلون ووضعوا أيديهم على رؤوسهم في حالة صدمة عندما تجاوز الثور حافة الجدار الحجري المنخفض دون رؤية ما يكمن خلفه. سقط الحيوان على الحافة الصلبة للقاع.
كان Vicioso هو الثور الثاني الذي ظهر خلال اليوم الرابع من احتفالات مصارعة الثيران والركض. كان كل شيء يسير كالمعتاد حتى انزلق الحيوان من حبله وركض على طول الحافة المنحنية للطريق بسرعة عالية.
عند الوصول إلى المنعطف في الطريق لم يبطئ الثور من سرعته، فقفز فوق حاجز الجسر، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من نصف متر.
وأدى حادث السبت إلى تعليق الاحتفالات بعد الحادث.
وجد استطلاع العام الماضي أن 34.7 في المائة من السكان الإسبان أيدوا الاحتفالات التي تتضمن ثيرانًا وأرادوا الإبقاء عليها، و44.1 في المائة أرادوا حظرها، وعارضها 21.2 في المائة لكنهم لم يرغبوا في حظرها.