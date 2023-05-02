ثور ينتحر من ارتفاع 50 قدمًا خلال مهرجان بإسبانيا

وثق مقطع فيديو تعرض ثور لإصابات مميتة، بعد أن قفز من فوق جدار عالٍ خلال مطاردته الناس في أحد الشوارع خلال مهرجان إسباني.

وتم تخدير الحيوان البالغ وزنه 580 كيلوجرامًا، والمسمى Vicioso، بعد أن قال الأطباء البيطريون: إنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذه.

لقطات درامية

وأظهرت لقطات درامية للثور وهو يقفز من علو 50 قدمًا إلى الهاوية بعد أن أطلق سراحه ليهاجم الحشود خلال مهرجان في إسبانيا.

وشهق المحتفلون ووضعوا أيديهم على رؤوسهم في حالة صدمة عندما تجاوز الثور حافة الجدار الحجري المنخفض دون رؤية ما يكمن خلفه. سقط الحيوان على الحافة الصلبة للقاع.

كان Vicioso هو الثور الثاني الذي ظهر خلال اليوم الرابع من احتفالات مصارعة الثيران والركض. كان كل شيء يسير كالمعتاد حتى انزلق الحيوان من حبله وركض على طول الحافة المنحنية للطريق بسرعة عالية.

عند الوصول إلى المنعطف في الطريق لم يبطئ الثور من سرعته، فقفز فوق حاجز الجسر، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من نصف متر.

وأدى حادث السبت إلى تعليق الاحتفالات بعد الحادث.

وجد استطلاع العام الماضي أن 34.7 في المائة من السكان الإسبان أيدوا الاحتفالات التي تتضمن ثيرانًا وأرادوا الإبقاء عليها، و44.1 في المائة أرادوا حظرها، وعارضها 21.2 في المائة لكنهم لم يرغبوا في حظرها.