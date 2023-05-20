Icon

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي Icon الشرطة البريطانية تبحث عن سبايدر مان Icon جماهير الاتحاد: فيلانويفا أفضل من كورونادو Icon لقطات لتدفق شلالات الحبلة بعسير Icon موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك Icon ريانة برناوي وعلي القرني يشاركان لحظاتهما الأخيرة قبل الانطلاق للفضاء Icon جائزة عالمية كبرى لتعليم عسير في معرض آيسف الدولي Icon وليد الفراج: الكل استفاد من أخطاء التحكيم وتضرر بها Icon بلينكن لـ البرهان: اتفاق جدة يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية Icon رئيسة وزراء إيطاليا: لن نرسل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مجال العلوم الطبية الانتقالية

جائزة عالمية كبرى لتعليم عسير في معرض آيسف الدولي

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
جائزة عالمية كبرى لتعليم عسير في معرض آيسف الدولي
المواطن - حسن عسيري - أبها

مواضيع ذات علاقة

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب فارس حسين اليامي من ثانوية صدى الإبداع بخميس مشيط، المركز الثالث في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، الذي أُقيم مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن مشروعه النوعي “لقاحات شاملة شبيهة بالأجسام المضادة ضد فيروسات كورونا شديدة الخطورة” في مجال العلوم الطبية الانتقالية.

وهنّأ مدير عام التعليم الدكتور أحمد العُمري، الطالب؛ لقاء تحقيق هذا الإنجاز، مثمنًا جهود أُسرته، ومعلميه، ومدرسته، وإدارة الموهوبين، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم عسير، في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

قد يهمّك أيضاً
ملك الأردن يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

ملك الأردن يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول

الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول

قد يهمّك أيضاً
انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في جدة

انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في جدة

الشمس تشرق في ألاسكا الأمريكية لمدة 71 يومًا

الشمس تشرق في ألاسكا الأمريكية لمدة 71 يومًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى STC
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

وظائف
بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك
الرياضة

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن...

الرياضة
القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف
السعودية اليوم

القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية...

السعودية اليوم
مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة...

أخبار أمنية
مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا
غرائب

مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من...

غرائب
التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي كأس الملك
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي...

الرياضة
دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس الملك غدًا
آخر الاخبار

دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس...

آخر الاخبار
ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي
الرياضة

ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي

الرياضة