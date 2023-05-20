جائزة عالمية كبرى لتعليم عسير في معرض آيسف الدولي

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب فارس حسين اليامي من ثانوية صدى الإبداع بخميس مشيط، المركز الثالث في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، الذي أُقيم مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن مشروعه النوعي “لقاحات شاملة شبيهة بالأجسام المضادة ضد فيروسات كورونا شديدة الخطورة” في مجال العلوم الطبية الانتقالية.

وهنّأ مدير عام التعليم الدكتور أحمد العُمري، الطالب؛ لقاء تحقيق هذا الإنجاز، مثمنًا جهود أُسرته، ومعلميه، ومدرسته، وإدارة الموهوبين، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم عسير، في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.