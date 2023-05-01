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أكد أن الأمور أخذت منعطفًا نحو الأسوأ

جاك دورسي: ماسك جعل تويتر أسوأ

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
جاك دورسي: ماسك جعل تويتر أسوأ
المواطن - فريق التحرير

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انتقد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لموقع تويتر، جاك دورسي، الرئيس الحالي للموقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وتعليقًا على مناقشة على منصته الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي BlueSky، قال دورسي إن الأمور أخذت منعطفًا نحو الأسوأ بعد شراء رئيس شركة تسلا للموقع، معتبرا أنه كان على ماسك الانسحاب من عملية الاستحواذ على المنصة.

ماسك يستعد لمواجهة ChatGPT

ماسك غير مناسب لإدارة تويتر

وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن ماسك هو القائد المناسب لـتويتر، قال دورسي: لا. ولا أعتقد أنه تصرف مباشرة بعد أن أدرك أن توقيته كان سيئًا، ولا أعتقد أن مجلس الإدارة كان يجب أن يفرض البيع، كل الأمور ذهبت نحو الأسوأ.

وأضاف: لكن حدث ما حدث، وكل ما يمكننا فعله الآن هو بناء شيء ما لتجنب حدوث ذلك مرة أخرى.

تحول مفاجئ

ويعتبر هذا التصريح هو تحولاً مفاجئًا عن تصريح في أبريل الماضي، والذي اعتبر فيه أن استيلاء ماسك على تويتر كان الحل الوحيد الذي يثق به، بحسب  صحيفة الإندبندنت.

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