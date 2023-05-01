جاك دورسي: ماسك جعل تويتر أسوأ

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انتقد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لموقع تويتر، جاك دورسي، الرئيس الحالي للموقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
وتعليقًا على مناقشة على منصته الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي BlueSky، قال دورسي إن الأمور أخذت منعطفًا نحو الأسوأ بعد شراء رئيس شركة تسلا للموقع، معتبرا أنه كان على ماسك الانسحاب من عملية الاستحواذ على المنصة.
وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن ماسك هو القائد المناسب لـتويتر، قال دورسي: لا. ولا أعتقد أنه تصرف مباشرة بعد أن أدرك أن توقيته كان سيئًا، ولا أعتقد أن مجلس الإدارة كان يجب أن يفرض البيع، كل الأمور ذهبت نحو الأسوأ.
وأضاف: لكن حدث ما حدث، وكل ما يمكننا فعله الآن هو بناء شيء ما لتجنب حدوث ذلك مرة أخرى.
ويعتبر هذا التصريح هو تحولاً مفاجئًا عن تصريح في أبريل الماضي، والذي اعتبر فيه أن استيلاء ماسك على تويتر كان الحل الوحيد الذي يثق به، بحسب صحيفة الإندبندنت.