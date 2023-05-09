جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على برنامج استقطاب موهوبات الثانوية

فتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن باب التقديم على برنامج استقطاب موهوبات المرحلة الثانوية، والذي يهدف إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات من خريجات الثانوية العامة، في مجالات محددة ووفق معايير معينة، ويستمر التقديم إلى يوم الاثنين 15 مايو 2023م.

استقطاب الموهوبات

ويستهدف البرنامج استقطاب خريجات الثانوية الموهوبات، والمتوقع تخرجهن بنهاية عام 1444هـ، في عدد من برامج البكالوريوس، هي: الفنون البصرية، تصميم الأزياء والنسيج، الأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية، اللغة الصينية، الترجمة/ اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى دبلومي إدارة الضيافة، وإدارة السياحة والسفر.

تنمية الاقتصاد

ويأتي هذا البرنامج مواكبًا لتوجهات جامعة الأميرة نورة في إعداد مخرجات تنافسية تسهم في خدمة المجتمع، وتشارك في ازدهار الوطن وتنمية الاقتصاد العالمي، كما يأتي ذلك تعزيزًا لدور الجامعة في مواكبة المسيرة التنموية والإسهام بفاعلية بما يدعم التحول لمجتمع المعرفة، وتحقيقًا لخطط لتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُتاح التقديم على تلك البرامج من خلال بوابة استقطاب الموهوبات وفق الشروط المحددة لكل منها، وبحسب المواعيد المعلنة في الجدول الزمني، للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).