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بهدف تأهيل الطالبات لغويًا وتمكينهنّ من الدراسة بالجامعات العربية

جامعة الأميرة نورة تُعلن فتح باب التسجيل في دبلوم تعليم اللغة العربية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
جامعة الأميرة نورة تُعلن فتح باب التسجيل في دبلوم تعليم اللغة العربية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التسجيل لبرنامج “دبلوم تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ” للعام الجامعي 1445هـ، من أجل تأهيل الطالبات لغويًا، وتمكينهنّ من الدراسة في الجامعات العربية.

أهم أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج الذي يستمر التسجيل فيه حتى 17 أغسطس ٢٠٢٣م، إلى إكساب الخريجات مهارة اللغة العربية الفصيحة وعناصرها، استماعًا وتحدثًا وقراءة وكتابة، وتمكين الخريجة من ممارسة المهارات اللغوية الصحيحة في المواقف المختلفة، وتنمية القدرة على توظيف وسائل التقنية الحديثة ومهاراتها المختلفة في تعليم اللغة العربية، والتعريف بالثقافة العربية في إطار القيم الإنسانية.

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تعلم اللغة العربية

ويُعدُّ البرنامج فرصة لتعلُّم اللغة العربية للراغبات غير العربيات، اللاتي لا يشملهنَّ نظام المنح الخارجية والداخلية، من خلال نظام فصلي في 6 مستويات يُمثّل كل مستوى فصلًا دراسيًا واحدًا، وتحصل الطالبة بعد نهاية البرنامج على شهادة دبلوم في اللغة العربية للناطقات بغيرها.

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ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال تركيز الجهات الأكاديمية في الجامعة لتقديم تعليم نوعي، وتطوير التعليم الجامعي بتبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلُّم، والطرق التعليمية، والتعليم الإلكتروني المدمج.
ولمزيد من المعلومات عن الدبلوم وآلية التسجيل يرجى زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا).

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