Icon

الإيطالي أورساتو يدير مباراة النصر والشباب Icon ضبط مواطن لترويجه الحشيش المخدر والأقراص الممنوعة بالعرضيات Icon قاض أمريكي يرفض دعوى ضد إيلون ماسك Icon القمر يقترن بكوكب الجمال الليلة Icon بورصة وول ستريت تهبط بسبب صورة انفجار مزيف في البنتاغون Icon وزير الداخلية: رحلة ريانة والقرني للفضاء تخدم العلم والإنسانية Icon تحذير: استمرار عواصف وأمطار الباحة حتى المساء Icon وزارة الحج والعمرة تُدشن التجربة الفرضية الثانية لمنظومة تفويج الحجاج Icon الفالح: السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للارتقاء بمنظومة التعليم والإسهام في تحقيق رؤية وغايات الوطن

جامعة الأميرة نورة وجامعة “ساوثهامبتون” توقعان برنامجاً تنفيذياً عالمياً بعدة مجالات

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
جامعة الأميرة نورة وجامعة “ساوثهامبتون” توقعان برنامجاً تنفيذياً عالمياً بعدة مجالات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقَّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مذكرة برنامج تنفيذي مع جامعة “ساوثهامبتون”، بحضور معالي رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ورئيس جامعة “ساوثهامبتون”، الدكتور مارك سميث، وذلك عبر المنصة الافتراضية، يوم أمس الاثنين 22 مايو 2023 م.

قد يهمّك أيضاً
أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن

أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن

الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الباطن

الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الباطن

أهداف البرنامج

وتتضمن أهداف البرنامج تطوير التعاون بالمجالات التالية: البحث والاكتشاف التعاوني والتعليم والتدريس، التبادل الطلابي، تطوير المناهج، بالإضافة إلى التعاون في البرامج التعليمية والبحثية.

قد يهمّك أيضاً
الرواق السعودي درة معمارية بالمسجد الحرام

الرواق السعودي درة معمارية بالمسجد الحرام

علام أول تطبيق سعودي يجري محادثات باللغة العربية

علام أول تطبيق سعودي يجري محادثات باللغة العربية

ويأتي ذلك حرصًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بأهمية بناء شراكات عالمية وتطوير برامج تخصصية وفق معايير دولية؛ للارتقاء بمنظومة التعليم، والإسهام في تحقيق رؤية وغايات الوطن، ودفع عجلة النماء والتقدم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول
الرياضة

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول

الرياضة
تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج
العالم

تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج

العالم
العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019
آخر الاخبار

العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019

آخر الاخبار
جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي
آخر الاخبار

جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي

آخر الاخبار
باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض
أخبار أمنية

باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في...

أخبار أمنية
الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد
آخر الاخبار

الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد

آخر الاخبار
أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات
السعودية اليوم

أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة...

السعودية اليوم
كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي
الرياضة

كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك...

الرياضة