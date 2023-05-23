جامعة الأميرة نورة وجامعة “ساوثهامبتون” توقعان برنامجاً تنفيذياً عالمياً بعدة مجالات

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وقَّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مذكرة برنامج تنفيذي مع جامعة “ساوثهامبتون”، بحضور معالي رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ورئيس جامعة “ساوثهامبتون”، الدكتور مارك سميث، وذلك عبر المنصة الافتراضية، يوم أمس الاثنين 22 مايو 2023 م.
وتتضمن أهداف البرنامج تطوير التعاون بالمجالات التالية: البحث والاكتشاف التعاوني والتعليم والتدريس، التبادل الطلابي، تطوير المناهج، بالإضافة إلى التعاون في البرامج التعليمية والبحثية.
ويأتي ذلك حرصًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بأهمية بناء شراكات عالمية وتطوير برامج تخصصية وفق معايير دولية؛ للارتقاء بمنظومة التعليم، والإسهام في تحقيق رؤية وغايات الوطن، ودفع عجلة النماء والتقدم.