جامعة الباحة تستقبل طلبات القبول ببرامج الماجستير

بدأت جامعة الباحة اليوم، استقبال طلبات القبول ببرامج الماجستير المدفوعة للعام الجامعي 1445هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية، والذي يستمر إلى 9 / 11 / 1444هـ.

دليل القبول

وأكدت الجامعة على الجميع ضرورة الاطلاع على شروط القبول والالتزام بها، علمًا أنه لن يدخل في المفاضلة من لم يحقق الشروط المنصوص عليها في دليل القبول لمرحلة الماجستير.