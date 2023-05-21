جامعة الباحة تستقبل طلبات القبول ببرامج الماجستير

مركز التدريب العدلي يوفر 46 ألف مقعد تدريبي خصم 12 نقطة يُهدد حلم يوفنتوس بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16 وظيفة لكل خريج في ملتقى الكلية التقنية للتوظيف الشباب يسعى لإنقاذ موسمه ضد النصر عرض يُهدد ضم نادي برشلونة لـ جوندوجان الصندوق العقاري يوقع اتفاقيتين لتمويل الدعم السكني أسوأ فيضانات منذ 100 عام تغرق إيطاليا تعليق التدريب التقني حضوريًا مساء اليوم في نجران السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى
بدأت جامعة الباحة اليوم، استقبال طلبات القبول ببرامج الماجستير المدفوعة للعام الجامعي 1445هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية، والذي يستمر إلى 9 / 11 / 1444هـ.
وأكدت الجامعة على الجميع ضرورة الاطلاع على شروط القبول والالتزام بها، علمًا أنه لن يدخل في المفاضلة من لم يحقق الشروط المنصوص عليها في دليل القبول لمرحلة الماجستير.