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عبر بوابة القبول الإلكترونية

جامعة الباحة تستقبل طلبات القبول ببرامج الماجستير

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
جامعة الباحة تستقبل طلبات القبول ببرامج الماجستير
المواطن - فريق التحرير

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بدأت جامعة الباحة اليوم، استقبال طلبات القبول ببرامج الماجستير المدفوعة للعام الجامعي 1445هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية، والذي يستمر إلى 9 / 11 / 1444هـ.

دليل القبول

وأكدت الجامعة على الجميع ضرورة الاطلاع على شروط القبول والالتزام بها، علمًا أنه لن يدخل في المفاضلة من لم يحقق الشروط المنصوص عليها في دليل القبول لمرحلة الماجستير.

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