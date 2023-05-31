جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة المسائية لتكون عن بعد

أعلنت جامعة الطائف، تحويل الدراسة المسائية اليوم الأربعاء لتكون “عن بُعد”، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

الدارسة عن بعد

وقالت الجامعة، في بيان لها، عبر “تويتر”، إنه حرصاً منها على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، ستكون الدراسة عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد”، وذلك في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.