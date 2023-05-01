جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

واشترطت جامعة الملك فيصل، أن يكون المتقدمين على الوظائف من السعوديين فقط، ذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدرس لغة – اللغة الإنجليزية.

– محاضر – سلاسل الإمداد.

– محاضر – الرياضيات.

– محاضر – الدراسات التربوية.

– محاضر – الاقتصاد.

– مدير مكتب.

– مساعد إداري.

– أخصائي قانوني.

– أخصائي تخطيط استراتيجي.

– أخصائي مراجعة داخلية.

– أخصائي عمليات موارد بشرية.

– أخصائي المالية.

– أخصائي علم البيانات للأمن السيبراني.

– مقيم ضوابط الأمن السيبراني.

– أخصائي البنية التحتية للأمن السيبراني.

– أخصائي استجابة للحوادث السيبرانية.

– أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

3- لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

4- على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفاً واحداً بصيغة PDF.

المستندات والمرفقات التالية:

1- سيرة ذاتية للمتقدم.

2- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

4- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

ملاحظة:

– علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا، وينتهي التقديم نهاية يوم الخميس (الساعة الثالثة عصراً) بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا