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اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

جامعة بيشة تعلن فتح باب التقدم للوظائف الأكاديمية

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
جامعة بيشة تعلن فتح باب التقدم للوظائف الأكاديمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة بيشة فتح باب التقدم لعدد من الوظائف بنظام التعاون، اليوم الأربعاء، واشترطت الجامعة أن يكون سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصلاً على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

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2- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

3- ألا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.

4- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

5- أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية، ويكون الترشيح حسب الأفضلية.

6- الحصول على درجة (60) كحد أدنى في اختبارات قدرات الجامعيين، أو ما يعادلها.

7- أن تكون دراسة المتقدم للوظيفة بنظام الانتظام.

8- الحصول على درجة (75) كحد أدنى في اختبار (TOEFL) أو ما يعادلها من الاختبارات للمتقدمين في تخصص اللغة الإنجليزية.

ملاحظات هامة:

1- التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.

2- قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد، وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.

3- ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية / فرع.

4- يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة، وأن تكون بصيغة PDF.

5- سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.

6- ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.

7- على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة. وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

الوثائق المطلوبة:

1- صور المؤهلات العلمية.

2- صور من معادلة الشهادة.

3- صور الخبرات العملية.

4- صورة من الهوية الوطنية.

5- خطاب موافقة جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://taawon.ub.edu.sa/

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