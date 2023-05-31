جامعة بيشة تعلن فتح باب التقدم للوظائف الأكاديمية

أعلنت جامعة بيشة فتح باب التقدم لعدد من الوظائف بنظام التعاون، اليوم الأربعاء، واشترطت الجامعة أن يكون سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصلاً على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

2- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

3- ألا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.

4- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

5- أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية، ويكون الترشيح حسب الأفضلية.

6- الحصول على درجة (60) كحد أدنى في اختبارات قدرات الجامعيين، أو ما يعادلها.

7- أن تكون دراسة المتقدم للوظيفة بنظام الانتظام.

8- الحصول على درجة (75) كحد أدنى في اختبار (TOEFL) أو ما يعادلها من الاختبارات للمتقدمين في تخصص اللغة الإنجليزية.

ملاحظات هامة:

1- التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.

2- قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد، وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.

3- ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية / فرع.

4- يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة، وأن تكون بصيغة PDF.

5- سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.

6- ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.

7- على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة. وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

الوثائق المطلوبة:

1- صور المؤهلات العلمية.

2- صور من معادلة الشهادة.

3- صور الخبرات العملية.

4- صورة من الهوية الوطنية.

5- خطاب موافقة جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://taawon.ub.edu.sa/