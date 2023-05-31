جامعة بيشة تعلن فتح باب التقدم للوظائف الأكاديمية

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أعلنت جامعة بيشة فتح باب التقدم لعدد من الوظائف بنظام التعاون، اليوم الأربعاء، واشترطت الجامعة أن يكون سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصلاً على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).
3- ألا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.
4- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
5- أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية، ويكون الترشيح حسب الأفضلية.
6- الحصول على درجة (60) كحد أدنى في اختبارات قدرات الجامعيين، أو ما يعادلها.
7- أن تكون دراسة المتقدم للوظيفة بنظام الانتظام.
8- الحصول على درجة (75) كحد أدنى في اختبار (TOEFL) أو ما يعادلها من الاختبارات للمتقدمين في تخصص اللغة الإنجليزية.
1- التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.
2- قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد، وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.
3- ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية / فرع.
4- يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة، وأن تكون بصيغة PDF.
5- سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.
6- ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.
7- على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة. وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.
1- صور المؤهلات العلمية.
2- صور من معادلة الشهادة.
3- صور الخبرات العملية.
4- صورة من الهوية الوطنية.
5- خطاب موافقة جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://taawon.ub.edu.sa/