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للقبول للعام 1445هـ بعدة تخصصات

جامعة تبوك تعلن بدء التقديم على برامج الماجستير

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
جامعة تبوك تعلن بدء التقديم على برامج الماجستير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة تبوك عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن بدء التقديم على برامج الماجستير  المتاحة للقبول للعام  1445هـ بعدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

البرامج المتاحة:

 برامج الماجستير المدفوع برسوم:

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  •  ماجستير أمن المعلومات.
  •  ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
  •  ماجستير العلوم في علم البيانات.
  •  ماجستير هندسة الطاقة المتجددة.
  •  ماجستير الإدارة الهندسية.
  •  ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
  •  ماجستير إدارة الموارد البشرية.
  •  ماجستير التسويق الرقمي.
  •  ماجستير المحاسبة القضائية التنفيذي.
  •  ماجستير العلوم في التنوع الإحيائي.
  •  ماجستير العلوم في الفيزياء الطبية.
  •  ماجستير المختبرات الطبية (الطب الجزيئي).

 برامج الماجستير الاعتيادي:

  •  ماجستير التربية في الإدارة والتخطيط التربوي.
  •  ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.
  •  ماجستير التربية في أصول التربية.
  •  ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها.
  •  ماجستير الآداب في الحديث وعلومه.
  •  ماجستير الآداب في التفسير وعلوم القرآن.
  •  ماجستير الفقه.
  •  ماجستير العلوم في الرياضيات.
  •  ماجستير التربية الخاصة.
  •  ماجستير التربية في القياس والتقويم.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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