جامعة تبوك تعلن بدء التقديم على برامج الماجستير

أعلنت جامعة تبوك عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن بدء التقديم على برامج الماجستير المتاحة للقبول للعام 1445هـ بعدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

البرامج المتاحة:

برامج الماجستير المدفوع برسوم:

ماجستير أمن المعلومات.

ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.

ماجستير العلوم في علم البيانات.

ماجستير هندسة الطاقة المتجددة.

ماجستير الإدارة الهندسية.

ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

ماجستير إدارة الموارد البشرية.

ماجستير التسويق الرقمي.

ماجستير المحاسبة القضائية التنفيذي.

ماجستير العلوم في التنوع الإحيائي.

ماجستير العلوم في الفيزياء الطبية.

ماجستير المختبرات الطبية (الطب الجزيئي).

برامج الماجستير الاعتيادي: