جامعة تبوك تعلن بدء التقديم على برامج الماجستير

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أعلنت جامعة تبوك عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن بدء التقديم على برامج الماجستير المتاحة للقبول للعام 1445هـ بعدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
برامج الماجستير المدفوع برسوم:
برامج الماجستير الاعتيادي:
أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).