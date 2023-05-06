جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة طيبة عبر موقع تويتر عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة (للجنسين) في الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة وفروعها بنظام التعاقد (بدوام كامل)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م (اضغط هنا).