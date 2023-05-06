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جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة طيبة عبر موقع تويتر عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة (للجنسين) في الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة وفروعها بنظام التعاقد (بدوام كامل)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

  •  المالية والمصارف والتأمين.
  •  الإدارة السياحية.
  •  إدارة وتنظيم الفعاليات.
  •  تقنية الاتصالات والمعلومات.
  •  إدارة سلسلة الإمدادات.
  •  الصحة والسلامة المهنية.
  •  التسويق والإعلان.
  •  اللغة الإنجليزية (عام).
  •  العلوم الاكتوارية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م (اضغط هنا).

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