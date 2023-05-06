جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

أعلنت جامعة طيبة عبر موقع تويتر عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة (للجنسين) في الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة وفروعها بنظام التعاقد (بدوام كامل)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: