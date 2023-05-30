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شكلت شلالات جاذبة للمتنزهين

جبال وسهول عسير تتحول للوحات خضراء بفعل الأمطار

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
جبال وسهول عسير تتحول للوحات خضراء بفعل الأمطار
المواطن - واس

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تحولت جبال وسهول منطقة عسير إلى لوحات طبيعية خضراء على امتداد البصر.

وأسهمت الأمطار الغزيرة التي تواصل هطولها على معظم محافظات المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة في اكتساء الأرض بالغطاء النباتي الذي يتخلله خرير الماء المنساب من العيون الجارية مشكلًا شلالات جاذبة للمتنزهين وعشاق الطبيعية الساحرة، إضافة إلى كثافة النباتات الموسمية والحشائش الغنية بالمكونات الطبيعية والتي وفرت المرعى المناسب لمربي الماشية.

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أمطار موسمية

وتشكل الأمطار الموسمية الغزيرة أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي مما جعلها المنطقة الأولى على مستوى المملكة في مساحات الغطاء النباتي بما نسبته 80% من الغابات المحلية، التي تغلب عليها الأشجار المعمرة مثل” العرعر” و”الزيتون البري” و”السمر” و”السدر” و”الطلح” و”الأثل”.

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