جدة تتأهب لاحتضان القمة العربية

تتجه أنظار الشعوب العربية إلى القمة العربية الـ 32 المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا بمدينة جدة يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مايو الجاري.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، تأهب مدينة جدة لاحتضان القمة العربية، وذلك بوضع أعلام الدول العربية المشاركة في القمة بشوارعها، مع تجهيزات قائمة لاستقبال رؤساء وقادة الدول.

مشاركة سوريا

وتشهد القمة العربية رقم 32 التي تنطلق في جدة، مشاركة سوريا، وذلك مع استعادة عضويتها في جامعة الدول العربية بعد غياب 12 عامًا.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعوةً للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أن انعقاد القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة يعزز العمل العربي المشترك.

أزمة السودان

كما تأتي القمة في ظروف سياسية مقلقة بسبب أزمة السودان والاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلًا عن عمليات الإجلاء المستمرة.