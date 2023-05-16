التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة
تتجه أنظار الشعوب العربية إلى القمة العربية الـ 32 المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا بمدينة جدة يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مايو الجاري.
فيديو | جدة تتأهب لاحتضان القمة العربية#الإخبارية pic.twitter.com/xx2ppc0yckقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، تأهب مدينة جدة لاحتضان القمة العربية، وذلك بوضع أعلام الدول العربية المشاركة في القمة بشوارعها، مع تجهيزات قائمة لاستقبال رؤساء وقادة الدول.
وتشهد القمة العربية رقم 32 التي تنطلق في جدة، مشاركة سوريا، وذلك مع استعادة عضويتها في جامعة الدول العربية بعد غياب 12 عامًا.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعوةً للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أن انعقاد القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة يعزز العمل العربي المشترك.
كما تأتي القمة في ظروف سياسية مقلقة بسبب أزمة السودان والاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلًا عن عمليات الإجلاء المستمرة.