Icon

وادي الرمة لوحة جمالية طبيعية تستهوي الأهالي بالقصيم Icon مطالب بإعادة النظر في المنح الدراسية للأجانب بالجامعات السعودية Icon المالية: 280 مليار ريال إيرادات ميزانية الدولة خلال الربع الأول من 2023 Icon علي البليهي للجماهير: لنا رجعة بشكل أقوى Icon المغرب يواجه أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 40 عامًا Icon الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية Icon كاميلا باركر من المرأة الأكثر كراهية إلى ملكة بريطانيا  Icon ضبط 69 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon انطلاق الجولة الـ26 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا Icon جدل بشأن مستقبل مولر مع بايرن ميونخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي

جدل بشأن مستقبل مولر مع بايرن ميونخ

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
جدل بشأن مستقبل مولر مع بايرن ميونخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل توماس مولر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في الموسم الرياضي الجديد، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي مؤخرًا.

الابتعاد عن التشكيل الأساسي

وبدأ المدير الفني توماس توخيل في تهميش دور مولر مع بايرن ميونيخ، منذ مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وتوديع الفريق للبطولة.

قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد يحسم نهائي كأس الملك على حساب أوساسونا

ريال مدريد يحسم نهائي كأس الملك على حساب أوساسونا

التعامل مع كورونا أصبح مثل بقية الفيروسات التنفسية الأخرى

التعامل مع كورونا أصبح مثل بقية الفيروسات التنفسية الأخرى

واستمر عدم مشاركة مولر بشكل أساسي أمام هيرتا برلين، كما أن توخيل لم يدفع به في مواجهة فيردر بريمن بالأمس، سوى عند تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بهدفين نظيفين في الشوط الثاني.

نجم بايرن ميونخ مولر
مولر – المصدر bavarianfootballworks

غموض مستقبل مولر

وأثار غياب مولر العديد من التساؤلات حول مستقبله، حيث صرح أسطورة بايرن ميونخ، لوثار ماتيوس، قائلًا: “إنها علامة تعجب كبيرة حقًا، فمولر لا يلعب ضد مانشستر سيتي، لأنه قد يكون بطيئًا وليست مباراة مناسبة له”.

وأضاف خلال تصريحاته لشبكة “سكاي”: “عند مواجهة هيرتا برلين متذيل جدول الترتيب، لا يلعب مولر أيضًا، لأنه بطريقة ما غير مناسب للمباراة.. وأمس لم يلعب أيضًا ضد فريق آمن في وسط الجدول، إذن متى يسمح له باللعب؟”.

نجم بايرن ميونخ مولر
مولر – المصدر bavarianfootballworks

وأكد توخيل بعد فوز بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن بالأمس، على احترامه الشديد لمولر، وأضاف: “على الجميع الاعتياد على قرارات من هذا القبيل، وسيكون هناك آخرون يجلسون على دكة البدلاء”.

ويتوقع أن يتخذ مولر قرارًا بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الحالي، نظرًا لاحتمالية استمرار تهميشه مع توخيل في الموسم المقبل.

مولر مع توماس توخيل
مولر وتوخيل – المصدر bavarianfootballworks

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم