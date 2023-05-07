جدل بشأن مستقبل مولر مع بايرن ميونخ

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل توماس مولر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في الموسم الرياضي الجديد، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي مؤخرًا.

الابتعاد عن التشكيل الأساسي

وبدأ المدير الفني توماس توخيل في تهميش دور مولر مع بايرن ميونيخ، منذ مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وتوديع الفريق للبطولة.

واستمر عدم مشاركة مولر بشكل أساسي أمام هيرتا برلين، كما أن توخيل لم يدفع به في مواجهة فيردر بريمن بالأمس، سوى عند تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بهدفين نظيفين في الشوط الثاني.

غموض مستقبل مولر

وأثار غياب مولر العديد من التساؤلات حول مستقبله، حيث صرح أسطورة بايرن ميونخ، لوثار ماتيوس، قائلًا: “إنها علامة تعجب كبيرة حقًا، فمولر لا يلعب ضد مانشستر سيتي، لأنه قد يكون بطيئًا وليست مباراة مناسبة له”.

وأضاف خلال تصريحاته لشبكة “سكاي”: “عند مواجهة هيرتا برلين متذيل جدول الترتيب، لا يلعب مولر أيضًا، لأنه بطريقة ما غير مناسب للمباراة.. وأمس لم يلعب أيضًا ضد فريق آمن في وسط الجدول، إذن متى يسمح له باللعب؟”.

وأكد توخيل بعد فوز بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن بالأمس، على احترامه الشديد لمولر، وأضاف: “على الجميع الاعتياد على قرارات من هذا القبيل، وسيكون هناك آخرون يجلسون على دكة البدلاء”.

ويتوقع أن يتخذ مولر قرارًا بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الحالي، نظرًا لاحتمالية استمرار تهميشه مع توخيل في الموسم المقبل.