جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الاتحاد وفوز الشباب

حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، رغم خسارته أمس أمام نادي التعاون في الجولة الـ25 من عمر المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الـ25 بدأت من يوم 18 إبريل الماضي بلقاء بين الهلال والنصر حيث فاز الهلال بثنائية دون رد، ثم استُكملت مباريات الجولة الـ25 أول أمس الثلاثاء، بفوز الرائد على الباطن بثلاثية لهدف، بينما فاز أبها على العدالة بهدف دون رد، وفاز الطائي على الفيحاء بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الاتفاق بثنائية لهدف.

وفي مباريات أمس فاز التعاون على الاتحاد بثنائية لهدف، بينما فاز الشباب على الفتح بهدف دون رد، وفاز ضمك على الوحدة بثنائية دون رد.

جدول ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي: “الاتحاد في الصدارة، برصيد 59 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 56 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 40 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.