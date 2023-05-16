جراحة استغرقت 4 ساعات تنهي آلام مريض بشرورة

تعامل فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى شرورة العام بنجاح مع حالة مصاب يبلغ من العمر 29 عاماً تعرض لحادث مروري نتج عنه كسر غير ثابت في الفقرة الصدرية الثانية عشر وألم شديد في أسفل الظهر.

تدخل جراحي ناجح

وأوضحت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأشعة الرنين تبين وجود تضيق في قناة العمود الفقري نتيجة الكسر في الفقرة الصدرية, وبعد موافقة المريض على إجراء العملية كونها عالية الخطورة تم إدخاله لغرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي -بفضل من الله- في تثبيت 4 فقرات صدرية وقطنية من فوق الجلد في إجراء طبي متقدم استغرق ما يقارب 4 ساعات، مشيرة إلى تلقي المريض الرعاية الصحية اللازمة، وخروجه من المستشفى بدون اعتلالات عصبية أو أي مضاعفات وهو بصحة جيدة ويمشي بشكل طبيعي من دون أي مساعدة.

يذكر أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 29288 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 13953 مراجعاً، إضافة إلى إجراء 364 عملية وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م.