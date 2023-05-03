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تأكد غيابه لنهاية الموسم

جراحة تبعد تياغو ألكانتارا عن ليفربول

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
جراحة تبعد تياغو ألكانتارا عن ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب النجم تياغو ألكانتارا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لنهاية الموسم الرياضي الحالي، بسبب معاناته من الإصابة.

غياب تياغو ألكانتارا

وكان الإسباني ألكانتارا قد تعرض لإصابة، أبعدته عن المشاركة مع ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، قبل أن يخضع لفحوصات؛ تؤكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

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تياغو ألكانترا
ألكانتارا – المصدر metro

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “تياغو ألكانتارا سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، وسيغيب عما تبقى من الموسم الحالي، وذلك بسبب إصابته في الفخذ”.

وسيفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خدمات تياغو ألكانتارا في المباريات الخمس المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من؛ فولهام، برينتفورد، ليستر سيتي، أستون فيلا وساوثهامبتون.

تياغو ألكانترا
ألكانتارا – المصدر liverpoolecho

ليفربول بالبريميرليج

وينافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقوة على دخول المربع الذهبي في البريميرليج بنهاية الموسم الرياضي الجاري، من أجل المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق 7 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

ليفربول ونوتينغهام فورست
لاعبو ليفربول – المصدر @premierleague

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