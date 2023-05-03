جراحة تبعد تياغو ألكانتارا عن ليفربول

تأكد غياب النجم تياغو ألكانتارا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لنهاية الموسم الرياضي الحالي، بسبب معاناته من الإصابة.

غياب تياغو ألكانتارا

وكان الإسباني ألكانتارا قد تعرض لإصابة، أبعدته عن المشاركة مع ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، قبل أن يخضع لفحوصات؛ تؤكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “تياغو ألكانتارا سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، وسيغيب عما تبقى من الموسم الحالي، وذلك بسبب إصابته في الفخذ”.

وسيفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خدمات تياغو ألكانتارا في المباريات الخمس المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من؛ فولهام، برينتفورد، ليستر سيتي، أستون فيلا وساوثهامبتون.

ليفربول بالبريميرليج

وينافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقوة على دخول المربع الذهبي في البريميرليج بنهاية الموسم الرياضي الجاري، من أجل المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق 7 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.