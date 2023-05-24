عقوبات بريطانية قاسية ضد الطلاب الأجانب نيوكاسل يونايتد يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا شرط هام قبل زيارة الروضة الشريفة جروهي يتحسر بعد فوز النصر على الشباب عائلة تستجيب لطلب غريب لقرد بحديقة حيوان أمريكية اشتباك بالقذائف الصاروخية بين عائلتين في لبنان النصر يقلب الطاولة على الشباب ويواصل مطاردة الاتحاد السعودية وأمريكا تطالبان طرفي النزاع في السودان بالالتزام باتفاق جدة بعد ملاحظة انتهاكات الاتحاد يقترب من التتويج بـ دوري روشن والباطن أول الهابطين شاب يصطدم بسور البيت الأبيض ويهدد حياة بايدن
أبدى الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، حسرته وذلك بعد علمه بفوز النصر على الشباب بنتيجة 3/ 2 خلال مباراة الفريقين أمس الثلاثاء في الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي.
ونشر الحساب الرسمي لـ قناة SSC مقطع فيديو للحارس البرازيلي وهو يلوح بيديه متحسرًا بعد معرفته أن أصفر الرياض نجح في الفوز على الشباب بعدما كان متأخرًا بنتيجة 2/ 0، مما يعني أن أصفر الرياض لايزال لديه الفرصة للمنافسة على لقب دوري روشن مع نادي الاتحاد.
ويتواجد العميد في الصدارة برصيد 66 نقطة، أما النصر فيتواجد في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.
وسيواجه العميد، فريق الفيحاء يوم السبت المقبل، وفي حال الفوز سيصبح العميد بطلًا لمسابقة دوري روشن موسم 2022/ 2023 مع تعثر النصر.
بينما يلعب أصفر الرياض ضد الاتفاق أيضًا السبت المقبل في الجولة الـ29.
غروهي بعد نهاية المباراة#الاتحاد_الباطن | #SSC pic.twitter.com/Z4a1rfGQfI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023