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أظهر رد فعله عقب نهاية مباراة الاتحاد والباطن

جروهي يتحسر بعد فوز النصر على الشباب

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
جروهي يتحسر بعد فوز النصر على الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أبدى الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، حسرته وذلك بعد علمه بفوز النصر على الشباب بنتيجة 3/ 2 خلال مباراة الفريقين أمس الثلاثاء في الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي.

رد فعل جروهي

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة SSC مقطع فيديو للحارس البرازيلي وهو يلوح بيديه متحسرًا بعد معرفته أن أصفر الرياض نجح في الفوز على الشباب بعدما كان متأخرًا بنتيجة 2/ 0، مما يعني أن أصفر الرياض لايزال لديه الفرصة للمنافسة على لقب دوري روشن مع نادي الاتحاد.

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ويتواجد العميد في الصدارة برصيد 66 نقطة، أما النصر فيتواجد في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

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وسيواجه العميد، فريق الفيحاء يوم السبت المقبل، وفي حال الفوز سيصبح العميد بطلًا لمسابقة دوري روشن موسم 2022/ 2023 مع تعثر النصر.

بينما يلعب أصفر الرياض ضد الاتفاق أيضًا السبت المقبل في الجولة الـ29.

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