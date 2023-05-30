جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا فريدًا

رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة حظر تجول ليلي في بورتسودان
رصدت عدسة “واس” سيول وادي نجران القادمة من سد نجران والأودية والشعاب المحيطة به، التي لا زالت تواصل جريانها في مجرى وادي نجران منذ عدة أيام، جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة نجران هذه الأيام.
ويعد وادي نجران من أكبر الأودية في المملكة حيث يمتد لمسافة 180 كيلومترًا إلى الشرق ابتداءً من بين الجبال أقصى غرب المدينة وينتهي في رمال الربع الخالي، ويبلغ متوسط عرضه في السهول 1000 متر، وتأتي روافده من جبال الحجاز والهضاب المحيطة بالمنطقة.
ويقسم الوادي مدينة نجران إلى جزأين، ويعد المصدر الرئيسي، لتوفير المياه للمنطقة فتقوم الزراعة على ما يتوفر من مياه، بالإضافة إلى أنه يجلب كميات كبيرة من الطمي تترسب في السهول وتغمر المزارع الواقعة على ضفتيه فتزيدها خصوبة.
وأبرزت المشاهد من أعلى قمة جبل رعوم جريان السيول بالوادي التي شكلت مع بيوت الطين القديمة، ومزارع النخيل والعنب، مناظر طبيعية أخاذة تجذب الزوار لقضاء أوقات جميلة وممتعة برفقة العائلة والأصدقاء والتقاط الصور الجمالية للمكان.
#فيديو_واس | يعد وادي نجران من أكبر الأودية في المملكة حيث يمتد لمسافة 180 كيلومترًا إلى الشرق ابتداءً من بين الجبال أقصى غرب المدينة وينتهي في رمال الربع الخالي.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/x7L12R7RLq
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) May 30, 2023