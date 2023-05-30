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جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا فريدًا

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا فريدًا
المواطن - واس

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رصدت عدسة “واس” سيول وادي نجران القادمة من سد نجران والأودية والشعاب المحيطة به، التي لا زالت تواصل جريانها في مجرى وادي نجران منذ عدة أيام، جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة نجران هذه الأيام.

ويعد وادي نجران من أكبر الأودية في المملكة حيث يمتد لمسافة 180 كيلومترًا إلى الشرق ابتداءً من بين الجبال أقصى غرب المدينة وينتهي في رمال الربع الخالي، ويبلغ متوسط عرضه في السهول 1000 متر، وتأتي روافده من جبال الحجاز والهضاب المحيطة بالمنطقة.

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توفير المياه

ويقسم الوادي مدينة نجران إلى جزأين، ويعد المصدر الرئيسي، لتوفير المياه للمنطقة فتقوم الزراعة على ما يتوفر من مياه، بالإضافة إلى أنه يجلب كميات كبيرة من الطمي تترسب في السهول وتغمر المزارع الواقعة على ضفتيه فتزيدها خصوبة.

وأبرزت المشاهد من أعلى قمة جبل رعوم جريان السيول بالوادي التي شكلت مع بيوت الطين القديمة، ومزارع النخيل والعنب، مناظر طبيعية أخاذة تجذب الزوار لقضاء أوقات جميلة وممتعة برفقة العائلة والأصدقاء والتقاط الصور الجمالية للمكان.

 

 

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