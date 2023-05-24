جريان شعاب القرارة بالدوادمي بعد أمطار الرياض الغزيرة

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول بأحد شعاب القرارة شمال غرب محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض، جراء هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

سحابة رعدية

كما أظهر مقطع فيديو آخر هطول الأمطار جراء تكون سحابة رعدية اليوم الأربعاء، بشرق مدينة نفي شمال غرب الدوادمي.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن في وقت سابق، أن هناك أجواء ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.