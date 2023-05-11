جريمة قتل طفلة رضيعة على يد والدها تهز العراق

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اهتزت مدينة الموصل العراقية، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجريمة قتل مروعة لطفلة لم يتجاوز عمرها الشهرين، فلم يشفع لها عمرها الصغير من أن يحميها من ظلم أبيها الذي أقدم على خنقها.
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للطفلة الرضيعة التي قتلها والدها لأنه أراد صبياً، فانتهى به الأمر سجيناً بعدما قتلها أمس الأربعاء في الموصل، مركز محافظة نينوى
فيما كشف مصدر أمني، أن الأب القاتل بات في قبضة السلطات، موضحاً أنه قتل ابنته لأن زوجته لا تنجب إلا البنات، وفق كلامه.
وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقاً في الحادث، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
يشار إلى أن الحادثة التي انتشرت تفاصيلها خلال الساعات الماضية كانت شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، وأشعلت غضباً بين الناس.
فيما طالبت التعليقات بضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات، وإنزال أشد العقوبات بالأب القاتل ليكون عبرة لغيره.