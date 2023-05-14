جستنيه للهلاليين: يجب دعم إعادة تزكية فهد بن نافل

وجه الإعلامي عدنان جستنيه نصيحة إلى المنتمين لنادي الهلال، مطالبًا إياهم بدعم إعادة تزكية رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل لـ4 سنوات أخرى، بعد الإنجازات العديدة التي حققها الفريق خلال فترته.

جستنيه ينصح الهلاليين

وقال عدنان جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يفكرون في استمرارية فهد بن نافل رئيساً لناديهم لأربع سنوات أخرى أم لا؟”.

وتابع: “بالله عليكم بعد كل الإنجازات التي تحققت في عهد فهد بن نافل هل يحتاج منهم مثل هذا التفكير، من المفروض يدعمون إعادة تزكيته ولا يقبلون أي مرشح بديل، ولكنها تركيبة وبيئة الهلال حالة خاصة تستحق الدراسة”.

وأضاف: “ويأتي من ينتقدك ويوجه اللوم لك كيف تدافع وتقف مع نادٍ له مواقف سيئة مع ناديك ويستعرض معاك تلك المواقف، هذا موضوع كان لي صولات وجولات لم أسكت عنه وحاربت آنذاك من ظلم الاتحاد”.

وواصل: “والآن نتحدث عن حالة مختلفة والعمل المتميز الذي تقوم به الإدارة الهلالية الحالية ألا يدعوني أن أكون لها منصفًا فكلمة الحق يجب أن تقال ولو فكر الهلاليون من وجهة نظري في غير فهد بن نافل فسيندمون كثيرًا”.

إنجازات فهد بن نافل

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إنجازات محلية وقارية عديدة في عهد إدارة فهد بن نافل، حيث توج بـ9 بطولات، منها؛ الدوري السعودي للمحترفين في مواسم 2019\ 2020، 2020\ 2021 و2021\ 2022.

واستعاد الهلال إنجازاته القارية مع إدارة بن نافل، ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في عامي 2019 و2021، وحصد كأس الملك موسم 2019\ 2020 ونسخة 2023، كأس السوبر السعودي 2021 وكأس سوبر لوسيل 2022.

كما شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال عهد فهد بن نافل في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، حقق المركز الرابع في نسختي 2019 و2021، وتوج بالميدالية الفضية في عام 2022.