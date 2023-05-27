جستنيه: نونو سانتو ينتظر التتويج الثاني وكتابة التاريخ

أشاد الإعلامي عدنان جستنيه، بالمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، مؤكدًا أنه قادر على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للتتويج باللقب الثاني هذا الموسم.

جستنيه يؤكد صعوبة المباراة

وأكد عدنان جستنيه، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، على صعوبة مباراة الفيحاء ضد الاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وعلق جستنيه على المواجهة المرتقبة، قائلًا: “مباراة صعبة على الفريقين فريق الفيحاء يصارع بقوة من اجل البقاء في دوري روشن السعودي، وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره ولا يلام ان دافع ولعب مباراة العمر”.

وتابع: “وفريق الاتحاد بروحه القتالية وبسالة لاعبيه يبحث عن الفوز ومدربه نونو سانتو.. ذكي يعرف من أين تؤكل الكتف وينتظر تتويج تعب ومجهود موسم بكاس ثانية وكتابة التاريخ في مسيرته التدريبية وبالتالي من الصعب التوقع بنتيجة المباراة”.

التألق مع نونو سانتو

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا مع نونو سانتو في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وفي حالة فوزه اليوم سيتوج باللقب.

كما قاد نونو سانتو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد للمرة الأولى في تاريخه، ويأمل في مواصلة تألقه وحصد البطولة الثانية.