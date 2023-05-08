جسر جوي وبحري سعودي من المساعدات الإغاثية للسودان

أعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي، عن استعداد المركز لتسيير جسر جوي وبحري من المساعدات الإغاثية لتسريع وإيصال أكبر قدر من المساعدات للمحتاجين في السودان.

وأوضح الجطيلي خلال مداخلة هاتفية لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”، أنه سيكون هناك فريق مسؤول عن الإشراف على توزيع وتقييم المساعدات، فضلًا عن تقييم تطورات المشهد الإنساني لتقديم الدعم بشكل فاعل.

وأضاف الجطيلي أن هناك تنسيقاً بين مركز الملك سلمان وبين العديد من الجهات منها جهات حكومية أهمها السفارة السعودية بالخرطوم، وكذلك المنظمات الدولية والأممية والمحلية التي يتعاون معها مركز الملك سلمان.

توجيهات القيادة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.

من جانبه، أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.

وأوضح الربيعة أنه سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في جمهورية السودان وتوفير مساعدات طبية، مقدما شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على مواقفهم النبيلة غير المستغربة التي تأتي امتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.