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توفير كل الإمكانات لتطوير صناعة السينما المحلية

جلسات حوارية ومحاضرات إثرائية بملتقى النقد السينمائي في الظهران

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
جلسات حوارية ومحاضرات إثرائية بملتقى النقد السينمائي في الظهران
المواطن - واس

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تُنظم هيئة الأفلام غداً في مدينة الظهران، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار “السينما الوطنية” بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وذلك في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل كمنصةٍ عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، وبقية محبي السينما.

صناعة السينما

وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبد الله آل عياف، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في الوقت الذي تأخذ فيه صناعة السينما المحلية خطوات جادة لتأسيس سينما ذات هوية مستقلة ومتميزة، مضيفاً: “إن جولات الملتقى في المدن الخمسة، ومن ثم استضافة العاصمة الرياض مؤتمر النقد السينمائي تُمثل تأكيداً لإستراتيجية الهيئة في توفير كل الإمكانات لتطوير صناعة سينمائية محلية احترافية تُلبي تطلعات الجميع بالمملكة، وأن تصل تلك الفعاليات لمحبي السينما في مختلف أنحاء العالم”، موجهاً دعوة لجميع المهتمين بصناعة السينما وفن النقد السينمائي للاستفادة من الحِراك العلمي الثقافي الذي سيثريه به الخبراء والمختصون جلسات الملتقى بالظهران.

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جلسات حوارية

ويقدم الملتقى نظرة فاحصة على السينما الوطنية بتقديم نخبة من الأكاديميين والباحثين والفنانين عبر عدة جلسات حوارية، ومحاضرات إثرائية على مدار يومين، ومن عدة جلسات ومحاضرات من أبرزها؛ جلسة السينما الوطنية خارج الحدود الوطنية، التي سيقدمها أستاذ دراسات السينما والتلفاز في جامعة جلاسكو، كاي ديكنسون، وجلسة دواعي رواج حضور نجوم بوليوود العابر للحدود في الشرق الأوسط، التي يقدمها الأستاذ المشارك في قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الشارقة، سريا ميترا، إضافةً إلى جلسةٍ يقدمها الأستاذ المساعد في دراسات السينما والإعلام بجامعة الملك فيصل عبد الرحمن الغنام، بعنوان “الاقتصاد السياسي للسينما الخليجية”، وأخرى بعنوان “السينما الوطنية” مفهوم في تغير مستمر، يتحدث خلالها البروفيسور أندرو هيغسون، ويحاروه مهند غوانمة.

كما ينُظم الملتقى ضمن فعاليات برنامجه العلمي جلسةً حوارية حول السينما الخليجية تديرها مها سلطان، ويتحدث فيها كل من المخرجة ورئيسة جمعية السينما هناء العمير، والمخرج والمنتج البحريني بسام الزوادي، والناقد والمحاور السينمائي عرفان رشيد. وكذلك جلسة عن الرسوم المتحركة في السينما الوطنية تستضيف كلاً من مخرجة الرسوم المتحركة ولاء سندي، وكاتبة السيناريو ومخرجة الرسوم المتحركة أفنان باويان، والأستاذ المساعد في جامعة عفت محمد صبيح، ويديرها أحمد العياد، وجلسة حوارية عامة يديرها ليفا أليكساندر، بالإضافة إلى تنظيم عرض للفيلم السعودي “الرحلة” من إنتاج مشترك بين توي أنيميشن، ومانجا للإنتاج، وإخراج كوبون شيزونو، فضلاً عن ورشة عمل يقدمها المنسق السينمائي ربيع الخوري بعنوان “برمجة الأفلام كمهنة”.

هيئة الأفلام

يذكر أن هيئة الأفلام كانت قد أطلقت ملتقى النقد السينمائي في مارس الماضي في جولته الأولى بمدينة جدة، ومنها يصل للظهران، ليطير بعدها إلى محطته الثالثة في أبها تحت شعار “المشهدية والفضاء الطبيعي في الأفلام”، وبعدها يشدُّ رحاله إلى “تبوك” شمال المملكة تحت شعار “التقنية وتجربة مشاهدة الفيلم”، ويصل إلى بريدة بشعار “الهجرة والسفر والانتقال في السينما” كمحطةٍ أخيرة للملتقيات الخمس الأوليَّة قبل انعقاد المؤتمر الرئيسي بالرياض في نوفمبر المقبل تحت شعار “الفيلم والفن في عالم متغير”.

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