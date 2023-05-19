جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي

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يقعد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز جلسة مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لحسم بعض الأمور المهمة.
وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2024، وسط تقارير تربطه بقيادة منتخب البرازيل.
وذكرت صحيفة “آس”، اليوم الجمعة: “بيريز سيعقد جلسة مع أنشيلوتي، من أجل التخطيط للموسم الجديد، ومعرفة مخاوف المدرب قبل انطلاق الموسم المقبل”.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: “هناك ثقة داخل مدريد حول استمرار المدرب الإيطالي مع ريال مدريد، على الأقل حتى نهاية عقده الحالي”.
وتابعت: “تقييم موقف ريال مدريد هذا الموسم، كان رائعًا في كأس الملك، ومقبولًا في دوري أبطال أوروبا، وسيئا في الدوري الإسباني”
وجاء في ختام التقرير: “إدارة ريال مدريد ستبدأ في حسم ملف الصفقات وتحديد أسماء الراحلين عن الفريق، خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، منافسات دوري أبطال أوروبا، من الدور نصف النهائي، أمام مانشستر سيتي، بعد تعادله على ملعب “سانتياجو برنابيو” بنتيجة 1\1، وخسارته خارج ملعبه برباعية نظيفة.
وخيبت كتيبة أنشيلوتي آمال الجماهير في الدوري الإسباني الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة، فيما ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة التتويج باللقب رسميًا، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 85 نقطة.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، فيما توج بلقب كأس الملك، وكأس العالم للأندية.