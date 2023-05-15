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أثناء احتفال لاعبي برشلونة بالفوز بالدوري الإسباني

جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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اقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير نادي إسبانيول، أرضية ملعب باور 8، وذلك بعد احتفال لاعبي برشلونة بفوزهم بلقب الدوري الإسباني بعد التغلب على إسبانيول أمس الأحد بنتيجة 4/ 2 في الجولة الـ34 من عمر البطولة.

وعرضت مقاطع فيديو ومجموعة من الصور، لحظة اقتحام جمهور إسبانيول لأرضية الملعب لمهاجمة لاعبي البارشا، حيث جرى لاعبو البارشا إلى غرفة خلع الملابس خوفًا من اقتحام جماهير الجار إسبانيول.

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وعلى الفور، فرقت الشرطة عناصر جماهير إسبانيول وأعادت الأمن والاستقرار إلى أرض الملعب مع وضع طوق أمني لحماية لاعبي البارشا بعد الاقتحام.

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برشلونة يتوج باللقب رقم 27

وانتهت مباراة إسبانيول ضد برشلونة مساء الأحد، بفوز برشلونة بنتيجة 4/ 2 وحسمه للقب الدوري الإسباني رسميًّا للمرة الـ27 في تاريخه.

جماهير إسبانيول تهاجم لاعبي برشلونة

وسجل البارشا ثلاثيته في الدقائق الـ11 والـ20 والـ40 عبر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفين والإسباني أليكس بالدي هدفًا.

وفي الشوط الثاني، سجل البارشا هدفًا رابعًا عبر المدافع الفرنسي كوندي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ53.

ونجح إسبانيول في تقليص الفارق وإحراز هدفين عبر كل من خافيير بوادو وخوسيلو في الدقيقتين الـ73 والـ90.

وبعد نهاية مباراة إسبانيول ضد البارشا، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة في المركز الأول ليتوج بطلًا لـ الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني اليوم الاثنين، بلقاء بين ريال بيتيس ورايو فاليكانو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

جماهير إسبانيول تهاجم لاعبي برشلونة

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