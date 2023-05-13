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بعد انتهاء فترة إعارته مع العربي القطري

جماهير الأهلي ترفض عودة عمر السومة

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
جماهير الأهلي ترفض عودة عمر السومة
المواطن - فريق التحرير

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أعربت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي عن رفضها فكرة عودة المهاجم السوري عمر السومة لتمثيل الراقي مجددًا، وذلك بعد صعود الفريق لبطولة دوري روشن السعودي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

رفض العودة

ودشنت جماهير الراقي وسم ” جمهور الأهلي يرفض السومة” اليوم السبت عبر موقع “تويتر” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل جماهير الراقي التي رفضت عودة اللاعب السوري بسبب إصراره على الرحيل عن الأهلي بعد هبوط الفريق لـ دوري يلو في الموسم الماضي 2021/2022.

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كما طالبت الجماهير بعدم عودة السومة، كونه كان أحد الأسباب في هبوط الفريق لدوري يلو حسب وصفهم مع مجلس الإدارة السابق للنادي برئاسة ماجد النفيعي.

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تعليق عمر السومة

وكان السومة قال أول أمس الخميس في تصريحات إعلامية: ““أحترم عقدي مع الأهلي وعقدي ينتهي بعد سنة، سأعود للفريق بعد نهاية فترة إعارتي مع نادي العربي”.

وقاد عمر السومة، فريق العربي أمس للفوز بلقب كأس أمير قطر، وذلك بعد أن سجل هدفين في شباك نادي السد في مباراة انتهت بفوز العربي بثلاثية دون رد.

عمر السومة لاعب العربي القطري

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للراقي ألمح إلى إمكانية رحيله عن تدريب الأهلي بعد الصعود لدوري روشن قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “لقد أكملت المهمة، المشروع تم تسليمه، لقد استيقظ العملاق من سباته بعد 8 أشهر، في بلد جديد وفي قارة جديدة، وفي دوري مختلف، يقولون في العربية ” خلاص” وتعني أن كل شيء انتهى، شكرًا جدة على ثقتك في شخصي من أجل هذه المهمة الصعبة”.

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