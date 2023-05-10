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بعد تسببه في خسارة الراقي أمام العربي

جماهير الأهلي تطلب رحيل محمد الربيعي

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
جماهير الأهلي تطلب رحيل محمد الربيعي
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير الأهلي، وليد معاذ ومجلس إدارة النادي برحيل الحارس محمد الربيعي عن الفريق؛ وذلك بسبب أخطائه في مباراة العربي، التي تسببت في خسارة الراقي بنتيجة 2/ 1 في الجولة الـ31 من دوري يلو أمس الثلاثاء.

أخطاء محمد الربيعي قاتلة

وكان الحارس الربيعي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة العربي بعد عرقلته للاعب فيوكس آبلاي نجم العربي، مما جعل العربي يسجل هدفه الأول من ركلة جزاء.

وطالبت الجماهير بالتعاقد مع حارس أجنبي على مستوى عال، وذلك لكي يتمكن الراقي من تحقيق نتائج إيجابية في دوري روشن بالموسم المقبل.

وكان اللاعب الجامبي مودو بارو أحرز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ22 ثم تعادل اللاعب السنغالي أبلاي فيوكس في إحراز هدف التعادل لنادي العربي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ42.

محمد الربيعي
الربيعي

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب وسام وهيب في إحراز الهدف الثاني لنادي العربي في الدقيقة الـ75.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العربي 46 نقطة في المركز السادس في ترتيب دوري يلو، بينما تجمد رصيد الراقي عند 65 نقطة في المركز الأول.

جدير بالذكر أن الراقي كان ضمن صعوده لبطولة دوري روشن السعودي قبل مواجهة العربي، وذلك بعد تعادل الفيصلي مع نجران مساء الجمعة الماضية.

وسيغيب محمد الربيعي عن مباراة الأهلي والشعلة الأربعاء المقبل في الجولة الـ32 من دوري يلو بعد طرده في مباراة العربي.

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